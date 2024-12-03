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18:05, 3 декабря 2024Силовые структуры

Дело иноагента Лазаревой о пропаганде терроризма рассмотрят заочно

Военный суд рассмотрит дело иноагента Татьяны Лазаревой в заочной форме
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу иноагента Татьяны Лазаревой

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в заочной форме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что суд уже зарегистрировал материалы. Дата предварительных слушаний будет назначена в ближайшее время.

Лазарева обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Основанием для возбуждения дела стало содержание «сведений, направленных на оправдание террористической деятельности» в ее высказываниях об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России.

В октябре телеведущую объявили в международный розыск.

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