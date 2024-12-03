Дело иноагента Лазаревой о пропаганде терроризма рассмотрят заочно

Военный суд рассмотрит дело иноагента Татьяны Лазаревой в заочной форме

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в заочной форме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что суд уже зарегистрировал материалы. Дата предварительных слушаний будет назначена в ближайшее время.

Лазарева обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Основанием для возбуждения дела стало содержание «сведений, направленных на оправдание террористической деятельности» в ее высказываниях об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России.

В октябре телеведущую объявили в международный розыск.

