Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу иноагента Татьяны Лазаревой

Прокуратура Москвы передала в суд уголовное дело иноагента Татьяны Лазаревой

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Татьяны Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Лазарева обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета»). Все материалы дела переданы во 2-й Западный окружной военный суд. В отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным правоохранителей, в августе 2023 года во время интервью она публично заявила о допустимости осуществления террористических атак на города России с использованием беспилотных летательных аппаратов.

11 октября телеведущая была объявлена в международный розыск.

