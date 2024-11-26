Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:00, 26 ноября 2024Силовые структуры

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу иноагента Татьяны Лазаревой

Прокуратура Москвы передала в суд уголовное дело иноагента Татьяны Лазаревой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Татьяны Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Лазарева обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета»). Все материалы дела переданы во 2-й Западный окружной военный суд. В отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным правоохранителей, в августе 2023 года во время интервью она публично заявила о допустимости осуществления террористических атак на города России с использованием беспилотных летательных аппаратов.

11 октября телеведущая была объявлена в международный розыск.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российского биатлониста лишили олимпийских медалей из-за допинга. Спортсмен объяснял положительный тест редкой мутацией

      Кадыров показал боевую работу «Ахмата» в Харьковской области

      «Доход начисляется ежедневно» Россиянам рассказали, куда сейчас выгодно вкладывать деньги

      Реклама

      Российские власти задумались о выращивании бананов

      Сосед рассказал на видео детали о брошенной без сознания девушке в сарае со свиньями

      Самый мощный ноутбук Apple не осилил S.T.A.L.K.E.R. 2

      Арестованный в Курской области британский наемник ВСУ попал на видео

      Оправдавший допинг редкими мутациями Устюгов подал апелляцию на лишение медалей Олимпиады

      В России объяснили возможное исключение «Талибана» из списка террористов

      В Харьковской области рассказали об упорных боях российских сил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше