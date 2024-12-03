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14:25, 3 декабря 2024Силовые структуры

Росгвардия задержала подозреваемого в поджоге на железной дороге по указке неизвестных

Росгвардия задержала мужчину за поджог поста на железной дороге в Петербурге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Пресс-служба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии Российской Федерации

В Санкт-Петербурге полиция и спецназ Росгвардии задержали подозреваемого в поджоге железнодорожного оборудования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства и предоставили оперативное видео.

На станции Рыбацкое в Невском районе загорелся пост секционирования контактной сети железной дороги. По горячим следам силовики выяснили личность поджигателя. Им оказался 62-летний мужчина.

На кадрах видно, как спецназовцы вскрывают дверь в квартиру поджигателя, его кладут на пол.

На допросе он пояснил, что действовал по указке неизвестных, которые связались с ним по телефону. Мужчина заключен под стражу, против него возбуждено уголовное дело.

1 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, пытавшегося поджечь электроподстанцию.

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