Росгвардия задержала подозреваемого в поджоге на железной дороге по указке неизвестных

Росгвардия задержала мужчину за поджог поста на железной дороге в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция и спецназ Росгвардии задержали подозреваемого в поджоге железнодорожного оборудования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства и предоставили оперативное видео.

На станции Рыбацкое в Невском районе загорелся пост секционирования контактной сети железной дороги. По горячим следам силовики выяснили личность поджигателя. Им оказался 62-летний мужчина.

На кадрах видно, как спецназовцы вскрывают дверь в квартиру поджигателя, его кладут на пол.

На допросе он пояснил, что действовал по указке неизвестных, которые связались с ним по телефону. Мужчина заключен под стражу, против него возбуждено уголовное дело.

1 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, пытавшегося поджечь электроподстанцию.