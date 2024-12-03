Россия нанесла удар по объектам энергетики ВПК Украины

МО РФ: ВС России нанесли удар по объектам энергетики ВПК Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам энергетики военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам сообщили в российском Министерстве обороны (МО).

Как рассказали в Минобороны, удар по объектам ВПК наносился оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией, а также с применением беспилотников. В оборонном ведомстве добавили, что удар также наносился по военным аэродромам Украины и скоплениям живой силы.

Кроме того, в МО обновили информацию по потерям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в технике с начала спецоперации: Киев потерял 649 самолетов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19600 и 18897 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее в Запорожской области подтвердили повреждение инфраструктуры. По словам главы местной областной военной администрации Ивана Федорова, на подконтрольной Киеву территории региона за сутки прозвучало не менее 496 взрывов.