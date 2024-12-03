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08:56, 3 декабря 2024Бывший СССР

Украинские власти заявили о поврежденной инфраструктуре в Запорожской области

Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

На подконтрольной Киеву территории Запорожской области в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом пишет глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Украинский чиновник утверждает, что на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области прозвучало не менее 496 взрывов. Федоров уточнил, что повреждены именно объекты инфраструктуры.

О каких именно объектах идет речь, он не уточнил.

Ранее в России рассказали о том, что более четверти от всех наносимых со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударов по гражданским объектам приходится на Херсонскую область. Один из них произошел в Новой Каховке по гражданскому автобусу с пассажирами, который прибыл к остановке общественного транспорта.

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