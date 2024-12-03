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00:51, 3 декабря 2024Бывший СССР

Украина нарастила число ударов по мирным объектам Херсонской области

МИД России: Киев нарастил число ударов по мирным объектам Херсонской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Более четверти от всех наносимых со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударов по гражданским объектам в российской прифронтовой зоне приходится на Херсонскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

Уточняется, что очередной удар был в Новой Каховке — ВСУ нанесли артиллерийский удар по гражданскому автобусу с пассажирами, который прибыл к остановке общественного транспорта. В результате — пять жителей погибли, 23 получили ранения.

Посол отметил, что за минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 55 мирных жителей.

Ранее замначальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для атаки российских позиций большое количество военной техники, отметив, что это не помогает им достичь успеха.

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