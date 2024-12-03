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16:07, 3 декабря 2024Экономика

Россиян научили бороться с некачественным отоплением квартир

Эксперт Люшин: УК можно призвать к ответу за некачественное отопление
Александра Качан (Редактор)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Управляющую компанию (УК) можно призвать к ответу за слишком холодные или слишком горячие батареи в квартире. Бороться с некачественным отоплением жилья россиян научил эксперт по ЖКХ Александр Люшин, передает РИАМО.

По его словам, в первую очередь нужно обратиться напрямую в УК. Сотрудники придут, измерят температуру батарей и проверят стояки. Если реакции на обращение не последует, стоит пожаловаться в жилищную инспекцию — после этого УК активизируется.

Люшин добавил, что если отопление полностью отсутствовало несколько дней, есть шанс перерасчет. Для этого нужно правильно зафиксировать данный факт — необходимо вызвать специалиста из УК, который составит протокол. На основании документа можно будет пересчитать коммунальную плату за отопление.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь назвал способы сэкономить на ЖКУ. По его словам, одним из самых доступных вариантов является установка многотарифных счетчиков электроэнергии.

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