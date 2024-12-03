Россиян предупредили о новом способе мошенничества с QR-кодами

Юрист Хаминский: мошенники рассылают опасный QR-код для отправки денег на счет

Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил РИА Новости, что мошенники заявляют россиянам якобы о наличии незадекларированных сумм дохода, запугивают мнимой конфискацией денежных средств в доход государства и отправляют QR-код для отправки денег на специальный счет.

Юрист отметил, что мошенники могут звонить россиянам, выдавая себя за работников правоохранительных или контролирующих органов. Они предлагают перейти на якобы защищенный канал связи и затем перезванивают через мессенджер, где на изображении звонящего отображается логотип Федеральной налоговой службы (ФНС) или символика портала Госуслуг.

По словам Хаминского, сначала злоумышленники сообщают гражданам о наличии незадекларированных средств и возможных последствиях за неуплату вымышленного налога. Затем они начинают запугивать жертву угрозами о конфискации денег в пользу государства, предлагая перевести средства на специальный счет.

«После того, как счета и кошельки жертвы оказываются выпотрошенными, ей сообщают, что средства будут возвращены в течение нескольких дней», — пояснил эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин предупредил, что злоумышленники могут использовать поддельные QR-коды. В результате мошенники крадут данные или денежные средства, когда жертва сканирует такой код.