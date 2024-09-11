Россиян предупредили о схеме мошенничества с QR-кодами

Депутат Немкин сообщил, что мошенники могут использовать поддельные QR-коды

Злоумышленники могут использовать поддельные QR-коды, предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Он рассказал РИА Новости, что мошенники крадут данные или денежные средства, когда жертва сканирует такой код.

«С развитием бесконтактных платежей и цифровых технологий, злоумышленники стали активно использовать поддельные QR-коды. Например, мошенники могут подменить QR-код, и вместо оплаты услуги деньги уйдут на счет преступников», — заявил депутат.

Кроме того, злоумышленники могут отправлять QR-коды по электронной почте или через мессенджеры, предлагая перейти по ссылке для получения «выигрыша». Отсканировав такой код, жертва попадает на фишинговый сайт, где ее личная информация может быть украдена.

