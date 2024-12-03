Россиянам предложили потерпеть специфику Чечни

Глава СПЧ Фадеев: специфику Чечни нужно терпеть

Россиянам нужно потерпеть специфику Чеченской Республики. Об этом в интервью РБК заявил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

По словам Фадеева, регион почти полностью находится в российском правовом пространстве, а те отклонения, которые есть в Чечне, нужно перетерпеть и постараться понять. Также, по словам правозащитника, жителей региона нельзя провоцировать, так как у действий есть последствия.

«Есть своя небольшая специфика. Ломать сейчас через колено ни в коем случае нельзя. Надо терпеть, стараться входить в положение», — предложил Фадеев. Он предположил, что ситуация в регионе начнет меняться к лучшему, и он уже видит признаки того, что в Чечню уже начали возвращаться русские.

Кроме того, рассуждая о специфике региона, правозащитник ответил на вопрос журналиста об избиении сыном главы Чечни Размзана Кадырова Адамом Никиты Журавеля, который на момент совершения Кадыровым-младшим противоправных действий находился в грозненском СИЗО. Фадеев заявил, что Журавелю «не надо было сжигать Коран».