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10:38, 3 декабря 2024Россия

Россиянин поскользнулся во дворе и угодил под машину

Житель Иркутской области поскользнулся во дворе и угодил под машину
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Житель Братска Иркутской области поскользнулся во дворе и угодил под машину. Происшествие с россиянином попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На представленном видеоролике видно, как мужчина не удержал равновесия на скользкой тропинке. Он упал на ограду. После того как горожанин встает и отряхивается, в него врезается автомобиль.

Житель Иркутской области выжил, судя по кадрам, серьезных травм он не получил.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга 68-летнюю пенсионерку дважды переехали на дороге на Кантемировской улице.

Прибывшие медики не смогли спасти российскую пенсионерку. По факту произошедшего была организована проверка.

ЖЗЛ
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