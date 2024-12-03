Россиянин поскользнулся во дворе и угодил под машину

Житель Иркутской области поскользнулся во дворе и угодил под машину

Житель Братска Иркутской области поскользнулся во дворе и угодил под машину. Происшествие с россиянином попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На представленном видеоролике видно, как мужчина не удержал равновесия на скользкой тропинке. Он упал на ограду. После того как горожанин встает и отряхивается, в него врезается автомобиль.

Житель Иркутской области выжил, судя по кадрам, серьезных травм он не получил.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга 68-летнюю пенсионерку дважды переехали на дороге на Кантемировской улице.

Прибывшие медики не смогли спасти российскую пенсионерку. По факту произошедшего была организована проверка.