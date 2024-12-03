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19:44, 3 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к 22 годам за совершенную более 20 лет назад расправу

В Москве суд приговорил мужчину к 22 годам за убийство 20-летней давности
Варвара Митина (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Нагатинский районный суд Москвы приговорил мужчину к 22 годам колонии особого режима за совершенную более 20 лет назад расправу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по трем статьям, среди которых 30, 105 («Покушение на убийство») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. Ранее он был неоднократно судим.

По версии следствия, обвиняемый выпивал в компании знакомых, и ему пришла мысль расправиться с одним из них. В результате он трижды нажал на спусковой крючок пистолета, направленного на пострадавшего. Фигурант не смог довести свой преступный умысел до конца из-за технической неисправности оружия. После быстрой починки он открыл огонь по второму потерпевшему, который не выжил.

Ранее в Москве суд арестовал на 29 суток мужчину за совершенную в 2001 году расправу.

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