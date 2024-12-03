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14:56, 3 декабря 2024Силовые структуры

Россиянку осудили за попытку организовать расправу над своими детьми из-за имущества

В Красноярске осудили женщину за попытку организовать убийство двоих детей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Красноярске суд приговорил 67-летнюю местную жительницу к шести годам колонии общего режима за попытку организовать расправу над двумя своими детьми из-за имущества. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Ее признали виновной по статьям 30, 33, 105 УК РФ («Организация приготовления к убийству»).

По версии следствия, в апреле 2023 года женщина, желая завладеть имуществом сына и дочери, решила организовать расправу над ними. Она предложила знакомому найти исполнителя преступления за вознаграждение. Мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы, и сотрудники полиции взяли действия злоумышленницы под контроль.

19 апреля 2023 года мужчина организовал встречу осужденной с «исполнителем». В ходе этой встречи женщина предложила исполнителю вознаграждение в размере 160 тысяч рублей. В качестве способа расправы она предлагала инсценировку несчастного случая. 3 мая 2023 года фигурантке заявили, что с ее дочерью якобы расправились, ранив ее ножом. В качестве доказательства заказчице показали сумку дочери. В этот же день злоумышленница передала «исполнителю» 80 тысяч рублей. После передачи вознаграждения ее задержали.

Ранее в Хабаровске местная жительница собиралась заказать убийство отца ради квартиры, но ей помешал супруг, который обратился в полицию. В результате силовики инсценировали преступление и задержали женщину.

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