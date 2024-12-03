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11:58, 3 декабря 2024Экономика

Российская таможня перестала пропускать кондиционеры и холодильники

ФТС запретила пропускать в РФ кондиционеры и холодильники с фреоном R-410
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетКурс доллара:

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала пропускать в Россию кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники. Об ограничении ввоза бытовой техники пишет «Коммерсантъ».

С 12 ноября ведомство стало запрашивать лицензии у поставщиков оборудования с фреоном R-410. Это повлияло на заморозку части поставок данной продукции. Такое решение ФТС объясняется необходимостью наличия лицензии Минпромторга на ввоз оборудования с соответствующей смесью в составе.

Под ограничения попало оборудование, поставляемое из всех стран, включая государства СНГ. По словам гендиректора Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игоря Прудникова, из-за ограничений убытки с 12 октября только поставщиков кондиционеров могут составить от 200 до 300 миллионов рублей.

Ранее инвестиционный советник Сергей Варфоломеев предупредил, что ослабление рубля закономерно приведет к скачку цен на электронику и бытовую технику. Инвестор Артем Назаров уточнил, что рост курса доллара скажется в числе прочего и на ценах импортируемых автомобилей как у официальных дилеров, так и через параллельный импорт.

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