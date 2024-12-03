Российские спасатели рассказали о приведении в готовность сил из-за астероида

МЧС Якутии: из-за астероида в регионе привели в готовность силы и средства

Из-за астероида над Якутией управление Министерства по чрезвычайным ситуациям региона привело в готовность региональные силы и средства. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике в Telegram.

Как рассказали спасатели, им поступила информация о том, что астероид является потенциально опасным, однако в итоге объект пролетел над атмосферой.

«Силы и средства всех взаимодействующих структур органов управления территориальной подсистемы РСЧС были приведены в готовность (...) Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена. Жители Олекминского и Ленского районов этой ночью могли наблюдать кометоподобный хвост и вспышки», — рассказали в МЧС.

Ранее в сети появились кадры падения астероида — их сняли жители Якутии.

Астероид пролетел в 01:17 по местному времени (19:17 по московскому времени) над городом Олекминск. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт сообщал, что объект из-за своего небольшого размера «почти наверняка сгорит, не долетев до Земли».