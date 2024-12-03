69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
20:25, 3 декабря 202469-я параллель

Российские спасатели рассказали о приведении в готовность сил из-за астероида

МЧС Якутии: из-за астероида в регионе привели в готовность силы и средства
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Из-за астероида над Якутией управление Министерства по чрезвычайным ситуациям региона привело в готовность региональные силы и средства. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике в Telegram.

Как рассказали спасатели, им поступила информация о том, что астероид является потенциально опасным, однако в итоге объект пролетел над атмосферой.

«Силы и средства всех взаимодействующих структур органов управления территориальной подсистемы РСЧС были приведены в готовность (...) Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена. Жители Олекминского и Ленского районов этой ночью могли наблюдать кометоподобный хвост и вспышки», — рассказали в МЧС.

Ранее в сети появились кадры падения астероида — их сняли жители Якутии.

Астероид пролетел в 01:17 по местному времени (19:17 по московскому времени) над городом Олекминск. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт сообщал, что объект из-за своего небольшого размера «почти наверняка сгорит, не долетев до Земли».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее объявлено военное положение, Минобороны созывает армейских командиров. Что случилось?

      Москвичам назвали срок появления сугробов

      Экономике Европы спрогнозировали замедление роста из-за политики Трампа

      Востоковед объяснил причину объявления военного положения в Южной Корее

      Пьяный пассажир самолета обозвал стюардессу тупицей и попытался укусить полицейского

      Людям старше 50 лет порекомендовали один популярный напиток

      Больше 20 иностранных брендов захотели выйти на российский рынок в 2025 году. Какие товары они завезут?

      Российские спасатели рассказали о приведении в готовность сил из-за астероида

      Москвичей предупредили о возвращении снега

      Экс-депутат Рады рассказал о возможном месте переговоров по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше