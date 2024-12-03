Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:22, 3 декабря 2024Россия

Российские военные создали буферную зону в Запорожской области

ВС России с помощью БПЛА создали буферную зону в Запорожской области в 30 км
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создали «буферную зону» в Запорожской области в 30 километров. Об этом рассказал разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным «Шахтер» в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинские военные вынуждены производить логистические операции — в частности, использовать легковые машины. Уточняется, что при попытках выезжать на грузовиках «Казак» они сразу же уничтожаются.

Также разведчик отметил высокую эффективность в 80 процентов БПЛА самолетного типа и высокую стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал, что в России необходимо создать буферную зону в районе проведения специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Немецких журналистов удалили из зала во время встречи глав МИД Китая и Германии. До этого Бербок критиковала Пекин

      Вероятность захвата террористами власти в Сирии оценили

      Священник оказался клиентом нелегального борделя

      В Польше призвали ввести пошлины на один вид продукции из России

      Обнаружена опасность загрязненного воздуха для беременных

      В Германии осудили четверых подростков за убийство украинских баскетболистов

      Россиянам разъяснили порядок индексации пенсий в 2025 году

      Российские военные создали буферную зону в Запорожской области

      В России назвали признаки завершения украинского конфликта

      Врач назвал защищающий от инфарктов и инсультов продукт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше