ВС России с помощью БПЛА создали буферную зону в Запорожской области в 30 км

Вооруженные силы России с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создали «буферную зону» в Запорожской области в 30 километров. Об этом рассказал разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным «Шахтер» в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинские военные вынуждены производить логистические операции — в частности, использовать легковые машины. Уточняется, что при попытках выезжать на грузовиках «Казак» они сразу же уничтожаются.

Также разведчик отметил высокую эффективность в 80 процентов БПЛА самолетного типа и высокую стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал, что в России необходимо создать буферную зону в районе проведения специальной военной операции (СВО).