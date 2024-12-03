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17:00, 3 декабря 2024Россия

Российских школьников захотели в обязательном порядке проверять на экстремизм

Госсовет Татарстана внес в ГД проект о проверке всех учащихся на экстремизм
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Госсовет Татарстана внес в Госдуму проект закона об обязательной проверке всех российских учащихся на экстремизм — депутаты региона захотели ввести всеобщее тестирование. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Из документа следует, что проверять будут в обязательном порядке школьников, учащихся колледжей и студентов. Необходимость тестирования мотивируется ростом числа случаев нападения детей на школы и их участие в поджогах военкоматов и других объектов инфраструктуры.

«Трагические случаи (...), к сожалению, свидетельствуют о распространении идей радикализма и насилия, целенаправленном вовлечении в экстремистскую и террористическую деятельность детей, являющихся наиболее уязвимой частью общества», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что Госсовет Татарстана учел, что родители часто отказываются направлять своих детей на добровольное тестирование на наркотики, поэтому тестирование на экстремизм предложили сделать обязательным.

В сентябре в Кемеровской области сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД и ФСБ задержали четырех подростков, которые подожгли тепловоз. Школьники объяснили, что искали работу и наткнулись в соцсетях на предложение о подработке.

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