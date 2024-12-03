Российский штурмовик рассказал о часовом разговоре с противником во время боя

Штурмовик Ильясов рассказал о попытке уговорить военного ВСУ сдаться

Российский военнослужащий сообщил о попытке убедить военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться в плен во время боя с ним. Об этом рассказал штурмовик 15-й бригады группировки войск «Центр» Ансар Ильясов, пишет РИА Новости.

Произошло это в бою перед населенным пунктом Петровка в Донецкой народной республике (ДНР). Бойцы ВСУ находились на хорошо укрепленных позициях в траншеях.

Ильясов пересекся с одним из украинских военных и в течение часа пытался уговорить его сдаться. Параллельно они вели перестрелку. По словам российского военного, украинский военный отказался от сдачи в плен и его пришлось ликвидировать.

Ранее российские военные прорвали оборону отряда ВСУ на харьковском направлении. После этого они взяли под огневой контроль важный участок трассы Двуречная — Купянск.