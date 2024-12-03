Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:51, 3 декабря 2024Силовые структуры

Российскую студентку осудили за создание порнографических аниме-рисунков

В Томске суд приговорил студентку за создание порнографических рисунков
Варвара Митина (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Ленинский районный суд Томска приговорил к одному году лишения свободы условно студентку Томского губернаторского колледжа культуры и искусств за создание порнографических аниме-рисунков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Осужденная размещала картинки в группе во «ВКонтакте», у которой было около 130 подписчиков. В результате на некоторые ее картинки с откровенным содержанием пожаловалась однокурсница. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления и распространения порнографических материалов в интернете.

Следователи подтвердили, что рисунки могут провоцировать сексуальное возбуждение у неопределенного круга лиц и пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения. Осужденная признала вину.

Ранее в Архангельской области 36-летнего офицера обвинили в распространении порнографических материалов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Южной Кореи объявил военное положение

      В Грузии заявили о большом количестве иностранцев среди протестующих

      В российском городе бешеная собака прорвалась на лекцию к студентам

      Украина потребовала срочной поставки десятков систем ПВО

      Понимал по-японски и стал членом семьи. Умер подаренный Путиным кот. Как он жил?

      Киевский метрополитен прокомментировал затопление станции метро «Демиевская»

      В российском городе 4-летняя девочка поскользнулась и упала в лестничный пролет

      Манул из Новосибирского зоопарка погрел лапки на хвостике и вызвал восхищение

      В России оценили вероятность обвинения Москвы в разрыве кабеля между Финляндией и Швецией

      Минобороны Южной Кореи созвало встречу ключевых командиров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше