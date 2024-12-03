Российскую студентку осудили за создание порнографических аниме-рисунков

В Томске суд приговорил студентку за создание порнографических рисунков

Ленинский районный суд Томска приговорил к одному году лишения свободы условно студентку Томского губернаторского колледжа культуры и искусств за создание порнографических аниме-рисунков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Осужденная размещала картинки в группе во «ВКонтакте», у которой было около 130 подписчиков. В результате на некоторые ее картинки с откровенным содержанием пожаловалась однокурсница. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления и распространения порнографических материалов в интернете.

Следователи подтвердили, что рисунки могут провоцировать сексуальное возбуждение у неопределенного круга лиц и пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения. Осужденная признала вину.

Ранее в Архангельской области 36-летнего офицера обвинили в распространении порнографических материалов.

