Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:21, 3 декабря 2024Ценности

Сестра Кейт Мосс показала лицо до и после удаления филлеров

Модель Лотти Мосс показала лицо до и после удаления филлеров
Мария Винар
Лотти Мосс

Лотти Мосс. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти показала лицо до и после удаления филлеров. Соответствующие снимки приводит The Sun.

Журналисты опубликовали снимок, на котором 26-летняя знаменитость запечатлена в черном спортивном костюме, состоящем из худи и широких штанов. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы уложены в небрежную прическу.

Известно, что манекенщица решила обратиться за профессиональной помощью в косметологическую клинику. Врачи провели процедуру, растворяющую филлеры в губах. Кроме того, специалисты сделали ей коррекцию носослезной борозды, а также ввели ботокс в жевательные мышцы лица.

В ноябре Лотти Мосс решила отказаться от работы на платформе OnlyFans. Тогда модель заявила, что переросла публикацию откровенного контента. По ее словам, она планирует сосредоточиться на других вещах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее объявлено военное положение, Минобороны созывает армейских командиров. Что случилось?

      Россиянке удалили опухоль размером с арбуз

      Мэр российского города попросил не снимать работу коммунальщиков на камеру

      Минобороны Южной Кореи приказало армии готовиться

      В США заявили о «хорошо показавшем себя на Украине» российском Су-57

      Командование Южной Кореи назвало причину введения военного положения

      Певица Рита Ора кардинально сменила имидж

      Ургант пошутил над отношениями Познера с руководством Первого канала

      Стюардесса предложила сажать пассажиров в тюрьму за некоторые поступки в самолете

      Стало известно о возможности отменить военное положение в Южной Корее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше