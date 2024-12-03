Сестра Кейт Мосс показала лицо до и после удаления филлеров

Модель Лотти Мосс показала лицо до и после удаления филлеров

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти показала лицо до и после удаления филлеров. Соответствующие снимки приводит The Sun.

Журналисты опубликовали снимок, на котором 26-летняя знаменитость запечатлена в черном спортивном костюме, состоящем из худи и широких штанов. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы уложены в небрежную прическу.

Известно, что манекенщица решила обратиться за профессиональной помощью в косметологическую клинику. Врачи провели процедуру, растворяющую филлеры в губах. Кроме того, специалисты сделали ей коррекцию носослезной борозды, а также ввели ботокс в жевательные мышцы лица.

В ноябре Лотти Мосс решила отказаться от работы на платформе OnlyFans. Тогда модель заявила, что переросла публикацию откровенного контента. По ее словам, она планирует сосредоточиться на других вещах.