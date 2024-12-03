Снижение спроса на нефть в Китае назвали шоком для нефтяников

Reuters: отказ Китая от нефти станет шоком для отрасли из-за отсутствия замены

Китайская экономика перестанет быть локомотивом роста спроса на нефть из-за стремительного перехода населения страны на электромобили. Предположительно, максимума импорт достигнет уже в следующем году, а затем начнется снижение. Об этом со ссылкой на мнения аналитиков пишет Reuters.

Столь быстрое развитие событий стало шоком для нефтяных компаний и стран, которые зависят от экспорта сырья. Инвесторы отмечают, что замены китайскому рынку нет, никакая другая страна не сможет поддержать тот рост, что давала эта экономика.

В июле электромобили и гибриды в Китае обошли по продажам автомобили с двигателем внутреннего сгорания. На этом фоне производство бензина сократилось, дополнительно по закупкам нефти ударила сложная экономическая ситуация.

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) заметили, что плато спроса на нефть в Китае наступило на два года раньше большинства прогнозов, так что поддержать спрос может разве что нефтехимический сектор. Однако его предприятия могут спровоцировать увеличение потребления только на 100-200 тысяч баррелей в сутки, в то время как в последние десятилетия спрос в Китае обеспечивал более 40 процентов из общемирового роста на 1,1 миллиона баррелей.

Ранее сообщалось, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) четвертый месяц подряд снизила прогноз роста спроса на нефть. В ноябрьском отчете аналитики пересмотрели данные как по 2024-му, так и по следующему году. При этом главной причиной пересчета была названа именно ситуация в Китае.