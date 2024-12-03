Силовики в масках приехали на базу мигрантов на Урале ради одной цели

Ura.ru: силовики в масках ловили мигрантов-нелегалов на базе в Екатеринбурге

Силовики в масках приехали на базу мигрантов в Екатеринбурге ради одной цели — они ловили нелегалов. Об этом сообщил уральскому агентству Ura.ru знакомый с ситуацией источник.

Собеседник пояснил, что иностранных граждан проверяли, когда те шли на работу. Операцию проводили на складах в районе Старой Сортировки, отметил он.

Задержанных увезли в отдел по вопросам миграции для тщательной проверки документов.

Местные правоохранители пояснили, что проводились плановые профилактические мероприятия по пресечению нарушений миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске Краснодарского края мигранты избили семейную пару и их знакомого, участвовавшего в специальной военной операции (СВО). У обоих супругов диагностировали ушибы и сотрясение мозга.

Полиция организовала проверку.