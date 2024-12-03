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22:51, 3 декабря 2024Мир

Сирийская армия установила полный контроль над городом Хама

Минобороны Сирии: армия взяла под полный контроль город Хама и проводит зачистку
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: SANA / Handout / Reuters

Сирийская армия установила полный контроль над городом Хама и в настоящий момент проводит зачистку поселений в провинции, куда пробрались террористы. Об этом сообщило Министерство обороны страны на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В публикации подчеркивается, что сообщения террористических группировок о проникновении боевиков в кварталы Саваик и Мазариб не соответствуют действительности.

«Наши вооруженные силы находится по периметру города и на передовых направлениях с укрепленными оборонительными позициями», — уточняется в коммюнике.

Ранее командование армии Сирии заявило, что в рядах террористов, атакующих сирийские провинции Алеппо и Идлиб, есть множество иностранных наемников. Командование добавило, что вооруженные силы продолжают отражать атаки.

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