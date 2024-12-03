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10:31, 3 декабря 2024Экономика

Ситуацию в экономике России сравнили с переизбытком конфет

Пьянов: бюджетные расходы РФ в 2024 году оказались значительно больше ожидаемого
Вячеслав Агапов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В России необходимо модифицировать бюджетное правило, чтобы оно защищало «не только от нефтяных, но и от внутренних рисков». Об этом заявил зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, его цитирует РБК.

По словам представителя банка, в 2024 году объем бюджетных расходов и ненефтегазовых доходов оказался значительно больше ожидаемого. Поэтому нужно задуматься о том, чтобы сберегать в том числе ненефтегазовые сверхплановые доходы, а не только выручку от продажи энергоресурсов.

«Но, как часто бывает, если съесть слишком много конфет, то может стать плохо. Также и с экономикой: резкий рост расходов может привести к инфляции», — сравнил ситуацию в экономике с переизбытком сладостей Пьянов.

Сбереженные на будущее средства можно тратить, когда экономике потребуется помощь со стороны бюджета, или направлять на уменьшение плана заимствований облигаций федерального займа (ОФЗ), предложил топ-менеджер.

Пьянов также обратился к руководству Минфина и Центробанка в формате «письма Деду Морозу и Снегурочке» и представился «мальчиком из синей группы детского сада». Он попросил увеличить валютные интервенции для стабилизации курса рубля, потому что всего за пару месяцев он упал от 90 до 107 рублей за доллар, то есть на 20 процентов. Из-за такой волатильности в стране продолжают увеличиваться инфляционные ожидания, а они сами по себе способствуют росту цен.

По словам представителя ВТБ, все ждут, что регулятор для борьбы с инфляцией снова повысит ключевую ставку, которая и так достигла рекордных 21 процента, но тогда «экономика может переохладиться, а ВВП — сократиться».

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