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11:04, 3 декабря 2024Бывший СССР

Солдат ВСУ рассказал о внушении страха командирами

Солдат ВСУ Стокоз: командиры пугали жестокостью российских военных
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) пугали бойцов жестокостью российских военных, но это оказалось ложью. О внушении страха рассказал солдат ВСУ Сергей Стокоз, признанный ограниченно годным, передает ТАСС.

Он заявил, что очень боялся ехать в Курскую область. Стокоз хотел сбежать, но не ослушался приказа командира. В результате боец ВСУ решил сдаться после штурма российских военнослужащих. «Русские отнеслись к нам нормально, нас накормили, напоили. Хотя командиры нам говорили, что в плену вас будут бить, резать, издеваться», — сказал он.

Стокоз добавил, что его мобилизовали, несмотря на решение медкомиссии. Солдат ВСУ проходил военную подготовку всего пять дней, а затем его отправили в Курскую область.

Ранее украинский пленный боец Василий Машико рассказал о насильственной мобилизации в ВСУ. По словам мужчины, военкомы отловили его на улице. Далее он занял должность заместителя командира взвода штурмовиков, несмотря на диагностированную третью стадию глухоты.

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