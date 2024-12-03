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02:47, 3 декабря 2024Мир

США пообещали поставить Киеву до января сотни тысяч снарядов и тысячи ракет

Салливан: США до января поставят Киеву сотни тысяч снарядов и тысячи ракет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

США с настоящего времени до середины января поставят Киеву сотни тысяч снарядов для артиллерии и тысячи ракет, пообещал советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан. Его слова приводит РИА Новости.

«С настоящего момента и до середины января мы поставим сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи дополнительных ракет и другие критично важные вооружения, чтобы помочь Украине», — сказал чиновник.

Салливан сообщил, что президент США Джо Байден также отдал распоряжение поддержать Киев и другими шагами. В частности советник анонсировал новые санкции против России и напомнил об уже выданном разрешении на удары американскими дальнобойными ракетами вглубь российской территории.

Ранее Пентагон подсчитал, что общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации Байдена превысил 62 миллиарда долларов.

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