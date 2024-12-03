Подсчитан объем военной помощи США при Байдене

Пентагон: США при Байдене предоставили Киеву помощь на более чем $62 млрд

Общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации президента США Джо Байдена превысил 62 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении Пентагона, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты предоставили более чем 62 миллиарда долларов помощи для безопасности Украины с начала администрации Байдена», — говорится в сообщении Пентагона.

Также отмечается, что с 24 февраля 2022 года объем поддержки составил 61,4 миллиарда долларов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил американскую бюрократию в задержке военной помощи Киеву. По его словам, медленное принятие решений в США приводит к потерям среди Вооруженных сил Украины и позволяет продвигаться российским войскам.