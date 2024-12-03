Стало известно о выпавших на ходу из маршрутки в российском городе детях

В Краснодаре дети на ходу выпали из маршрутки из-за незакрытой двери

В Краснодаре дети на ходу выпали из маршрутки из-за незакрытой двери. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Шанхай Краснодар».

По данным канала, водитель маршрутки №66, якобы не дождавшись, пока выйдут одни пассажиры и зайдут другие, начал движение и не закрыл двери транспорта. В результате, как утверждает канал, из маршрутки выпали по меньшей мере четверо детей.

На кадрах видно, что большинство пассажиров переполненного общественного транспорта — ученики младших классов. Они стояли возле выхода с открытой дверью и кричали, чтоб водитель обратил на них внимание. Но автобус продолжал движение на высокой скорости. На видео попал момент, когда один из детей стоял у двери и едва удерживался за поручень.

Как стало известно «Коммерсанту», водителя оштрафовали на 500 рублей и отстранили от работы на неделю. В полиции заявили, что входная дверь маршрутки открылась после того, как дети нажали на аварийную кнопку, что «является нарушением с их стороны правил дорожного движения».

Ранее в Костроме водитель автобуса провез российскую школьницу с зажатой в дверях головой целую остановку. Требования пассажиров остановиться водитель не слышал.