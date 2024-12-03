Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:10, 3 декабря 2024Россия

Стало известно о выпавших на ходу из маршрутки в российском городе детях

В Краснодаре дети на ходу выпали из маршрутки из-за незакрытой двери
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Краснодаре дети на ходу выпали из маршрутки из-за незакрытой двери. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Шанхай Краснодар».

По данным канала, водитель маршрутки №66, якобы не дождавшись, пока выйдут одни пассажиры и зайдут другие, начал движение и не закрыл двери транспорта. В результате, как утверждает канал, из маршрутки выпали по меньшей мере четверо детей.

На кадрах видно, что большинство пассажиров переполненного общественного транспорта — ученики младших классов. Они стояли возле выхода с открытой дверью и кричали, чтоб водитель обратил на них внимание. Но автобус продолжал движение на высокой скорости. На видео попал момент, когда один из детей стоял у двери и едва удерживался за поручень.

Как стало известно «Коммерсанту», водителя оштрафовали на 500 рублей и отстранили от работы на неделю. В полиции заявили, что входная дверь маршрутки открылась после того, как дети нажали на аварийную кнопку, что «является нарушением с их стороны правил дорожного движения».

Ранее в Костроме водитель автобуса провез российскую школьницу с зажатой в дверях головой целую остановку. Требования пассажиров остановиться водитель не слышал.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Парламент Абхазии отклонил скандальное соглашение с Россией. Из-за него бушевали протесты и ушел в отставку президент

      Внешность 60-летней Моники Беллуччи на фото с красной дорожки вызвала споры в сети

      В России отреагировали на обещание Зеленского пригласить страну на второй саммит мира

      «Почта России» не согласилась с претензиями по поводу электронных писем

      США и Германия выступили против членства Украины в НАТО из-за страха перед Россией

      Минобороны России сообщило о сотнях уничтоженных бойцов ВСУ под Курском

      Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ

      СК возбудил уголовное дело из-за обрушения лестничного пролета в доме в российском городе

      Раскрыта стоимость путешествия на автомобиле в новогодние праздники

      Депутат Рады рассказал об уровне защищенности стратегических объектов Одессы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше