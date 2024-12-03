Тайский острый суп том-ям внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО признала тайский суп том-ям-кунг нематериальным наследием

Суп том-ям внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон.

«Решение о внесении том-ям-кунга в список объектов всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО было принято и запротоколировано Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия человечества на его 19-й сессии», — сказала Вангсупхакиткосон.

По ее словам, острый суп признали частью культурного наследия, потому что он отражает образ жизни народа Таиланда. В частности, он демонстрирует его любовь к природе, а также физическое и психологическое здоровье. Министр пояснила, что название «том-ям-кунг» — это комбинация трех слов: «вареный», «креветка» и «вода». Вангсупхакиткосон назвала суп «мягкой силой», которая помогает распространять тайскую национальную культуру в других частях света.

Традиционный том-ям-кунг — это суп с креветками в прозрачном бульоне, в котором нет кокосового молока и сливок. Основные ингредиенты — корень галангана, красный перец чили, листья каффир-лайма и лемонграсс.

Впервые еда появилась в списках нематериального наследия ЮНЕСКО в 2010 году. С тех пор туда внесли уже сотни разных блюд. При этом в мире есть три страны, чья национальная кухня признана культурным наследием целиком, — это Франция, Мексика и Япония.

Ранее повар из Великобритании раскрыл формулу идеального супа. По его словам, там должно быть три ключевых элемента: бульон, овощи и что-то молочное.