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19:41, 20 ноября 2024Из жизни

Раскрыта формула идеального супа

Повар Фил Бьячи назвал овощи одним из трех ингредиентов идеального супа
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

Повар из Великобритании раскрыл формулу идеального супа. Об этом пишет Daily Mirror.

Фил Бьячи — повар, кулинарный эксперт и основатель компании The Gift of Oil, торгующей оливковым маслом и традиционными соусами. По его словам, сделать вкусный согревающий суп, когда на улице холодно, совсем несложно. Бьячи назвал три ключевых элемента: бульон, овощи и что-то молочное.

«Если у вас есть эти три ключевых ингредиента, то независимо от вариации, вы гарантированно получите хороший насыщенный суп», — утверждает Бьячи. Эксперт также призвал не ограничиваться готовыми рецептами, а проявлять фантазию в процессе приготовления и экспериментировать с разными комбинациями продуктов.

Бьячи рекомендует сначала поджарить овощи в сковороде на растительном масле, затем, когда они размягчатся, добавить туда бульон. Когда он немного выкипит, надо дать смеси немного остыть и перебить все в блендере. Затем суп стоит снова подогреть, а в готовое блюдо добавить немного оливкового масла, сливок или сметаны.

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