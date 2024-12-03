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03:30, 3 декабря 2024Из жизни

Торговцы два месяца искали потерявшую кошелек женщину и нашли

В Таиланде торговцы вернули женщине потерянный кошелек с 12,8 тысячи батов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Alicia Christin Gerald / Unsplash

В Таиланде рыночные торговцы два месяца искали женщину, которая потеряла кошелек, и в конце концов нашли ее. Об этом пишет The Thaiger.

4 октября сотрудница магазина электроники обнаружила на рынке потерянный кошелек. Она не стала его открывать и передала торговцу из соседней лавки в надежде, что хозяин кошелька скоро заметит пропажу и вернется. Торговец несколько дней хранил находку, однако за ним так никто и не пришел. Тогда он позвал еще одного продавца, и они вместе вскрыли кошелек и переписали находившееся там имущество.

Внутри оказались 12,8 тысячи батов (около 40 тысяч рублей), а также удостоверение личности на имя 60-летней Сурин Силсорн из провинции Сисакет. Они связались с главой деревни, где была зарегистрирована женщина, однако выяснилось, что ее там нет. После двухмесячных поисков Силсорн удалось найти — оказалось, что она проживает в другой деревне.

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В итоге женщина получила назад свой кошелек и в присутствии члена парламента округа убедилась, что деньги и документы на месте. Силсорн рассказала, что 4 октября сняла пенсию и деньги со своего цифрового кошелька, после чего потеряла их. Она подала заявление в полицию, но «не рассчитывала, что там помогут». Женщина поблагодарила торговцев, которые потратили столько времени, чтобы найти ее.

Ранее в Китае супруги забрали со свалки выброшенное кресло и обнаружили внутри крупную сумму. Они нашли владельца и вернули ему деньги.

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