Торговцы два месяца искали потерявшую кошелек женщину и нашли

В Таиланде торговцы вернули женщине потерянный кошелек с 12,8 тысячи батов

В Таиланде рыночные торговцы два месяца искали женщину, которая потеряла кошелек, и в конце концов нашли ее. Об этом пишет The Thaiger.

4 октября сотрудница магазина электроники обнаружила на рынке потерянный кошелек. Она не стала его открывать и передала торговцу из соседней лавки в надежде, что хозяин кошелька скоро заметит пропажу и вернется. Торговец несколько дней хранил находку, однако за ним так никто и не пришел. Тогда он позвал еще одного продавца, и они вместе вскрыли кошелек и переписали находившееся там имущество.

Внутри оказались 12,8 тысячи батов (около 40 тысяч рублей), а также удостоверение личности на имя 60-летней Сурин Силсорн из провинции Сисакет. Они связались с главой деревни, где была зарегистрирована женщина, однако выяснилось, что ее там нет. После двухмесячных поисков Силсорн удалось найти — оказалось, что она проживает в другой деревне.

В итоге женщина получила назад свой кошелек и в присутствии члена парламента округа убедилась, что деньги и документы на месте. Силсорн рассказала, что 4 октября сняла пенсию и деньги со своего цифрового кошелька, после чего потеряла их. Она подала заявление в полицию, но «не рассчитывала, что там помогут». Женщина поблагодарила торговцев, которые потратили столько времени, чтобы найти ее.

Ранее в Китае супруги забрали со свалки выброшенное кресло и обнаружили внутри крупную сумму. Они нашли владельца и вернули ему деньги.

