Украина потребовала срочной поставки десятков систем ПВО

Киеву срочно необходимы поставки минимум 20 систем противовоздушной обороны (ПВО) от стран Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщение опубликовано в Telegram-канале украинского МИД.
«Украина срочно нуждается в поставке не менее 20 дополнительных систем ПВО типа HAWK, NASAMS или IRIS-T», — подчеркнул министр.
Сибига потребовал немедленных поставок десятков систем ПВО перед заседанием совета министров «Украина — НАТО». По мнению главы МИД Украины, это поможет избежать блэкаутов после ударов Вооруженных сил (ВС) России в течение зимы.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о сложной ситуации в энергетической системе страны. Он добавил, что в регионах Украины применяются графики вынужденного отключения света.