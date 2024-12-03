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17:12, 3 декабря 2024Бывший СССР

Украина потребовала срочной поставки десятков систем ПВО

Глава МИД Украины Сибига: Киеву срочно необходимы поставки минимум 20 систем ПВО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Киеву срочно необходимы поставки минимум 20 систем противовоздушной обороны (ПВО) от стран Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщение опубликовано в Telegram-канале украинского МИД.

«Украина срочно нуждается в поставке не менее 20 дополнительных систем ПВО типа HAWK, NASAMS или IRIS-T», — подчеркнул министр.

Сибига потребовал немедленных поставок десятков систем ПВО перед заседанием совета министров «Украина — НАТО». По мнению главы МИД Украины, это поможет избежать блэкаутов после ударов Вооруженных сил (ВС) России в течение зимы.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о сложной ситуации в энергетической системе страны. Он добавил, что в регионах Украины применяются графики вынужденного отключения света.

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