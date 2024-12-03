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17:58, 3 декабря 2024Силовые структуры

Украинского военного осудили за расстрел жителя ДНР из автомата

Суд дал 24,5 года участнику «Азова» Иванюку за расстрел жителя Мариуполя
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Игорь Иванюк

Игорь Иванюк. Фото: прокуратура Донецкой Народной Республики

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор в отношении участника украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Игоря Иванюка, который расстрелял из автомата жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

30-летнего военного признали виновным по статьям 105 («Убийство») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Его приговорили к 24,5 года колонии строгого режима.

Как установил суд, в период с марта по апрель 2022 года Иванюк, находясь на боевой позиции в Мариуполе, расстрелял из автомата мужчину, который шел по Волнистой улице.

Ранее тот же суд приговорил бойца «Азова» Андрея Ромащенко к 24 годам колонии строгого режима за расстрел женщины.

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