Украинского военного осудили за расстрел жителя ДНР из автомата

Суд дал 24,5 года участнику «Азова» Иванюку за расстрел жителя Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор в отношении участника украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Игоря Иванюка, который расстрелял из автомата жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

30-летнего военного признали виновным по статьям 105 («Убийство») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Его приговорили к 24,5 года колонии строгого режима.

Как установил суд, в период с марта по апрель 2022 года Иванюк, находясь на боевой позиции в Мариуполе, расстрелял из автомата мужчину, который шел по Волнистой улице.

Ранее тот же суд приговорил бойца «Азова» Андрея Ромащенко к 24 годам колонии строгого режима за расстрел женщины.