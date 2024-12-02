В России заочно осудили бойца из отряда «Азов» на 24 года за расстрел женщины

В ДНР бойцу отряда «Азов» заочно дали 24 года за расстрел женщины

В Донецкой народной республике (ДНР) суд приговорил бойца «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Андрея Ромащенко к 24 годам колонии строгого режима за расстрел женщины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главной военной прокуратуре (ГВП).

Он осужден по статьям 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») и 105 («Убийство по мотивам политической и идеологической вражды») УК РФ.

По данным следствия, весной 2022 года Ромащенко находился на боевой позиции, оборудованной в одной из квартир в жилом доме города Мариуполь. Оттуда он обнаружил безоружную пожилую женщину, после чего на фоне личной неприязни к местному населению произвел в нее выстрел из своего автомата АК-74. Пострадавшая скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что в России осудили бойца «Азова», вонзившего нож в мирного жителя.