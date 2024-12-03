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22:20, 3 декабря 2024Мир

В Африке жертвами неизвестного вируса с похожими на ковид симптомами стали 143 человека

Shot: в Африке от неизвестного вируса умерло более 140 человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

В Африке жертвами неизвестного вируса стали более 140 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Заболевание распространилось в провинции Кванго в Демократической Республике Конго. Симптомы у заразившихся похожи на грипп и ковид, люди жалуются на высокую температуру и сильную головную боль.

Никто из врачей не смог поставить диагноз и назначить лечение, люди уходили из жизни прямо в своих домах, всего жертвами неизвестного вируса стали 143 человека, чаще всего он поражает женщин и детей. В провинцию уже направили бригады медиков, чтобы выяснить, как лечить заболевших, и откуда взялась эта инфекция.

В октябре вспышка считающегося неизлечимым вируса Марбург произошла в африканской Руанде. В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация находится под контролем, специалисты начали выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, которые прибывают из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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