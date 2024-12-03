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06:29, 3 декабря 2024Мир

В Германии осудили четверых подростков за убийство украинских баскетболистов

Суд Германии осудил четверых подростков за убийство украинских баскетболистов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В Германии суд приговорил четверых подростков за убийство украинских баскетболистов к срокам от 8,5 до десяти лет. Об этом сообщает журнал Stern.

Расправа произошла 10 февраля 2024 года в немецком Оберхаузене. 17- и 18-летние спортсмены прибыли на автовокзал, направляясь в Дюссельдорф. На выходе из автобуса на них напали молодые люди, окружили и избили.

Одному из нападавших было 15 лет, он ударил баскетболистов ножом, нанеся ранения в живот и спину. Один из пострадавших скончался в больнице в тот же день, второй умер десять дней спустя из-за септической полиорганной недостаточности.

Изначальным мотивом прокуратура считала украинское происхождение спортсменов, однако он не подтвердился. Пресс-секретарь суда немецкого Эссена Матиас Кюстер уточнил, что четверо обвиняемых приговорены к срокам от 8,5 до десяти лет лишения свободы за двойное убийство группой лиц.

Кюстер пояснил, что обвиняемые, подростки в возрасте от 14 до 16 лет, «искали возможности для стресса» и договорились встретиться незадолго до совершения нападения, чтобы «спровоцировать неприятности». При этом погибшие баскетболисты не давали им повода для конфликта.

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