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08:16, 12 февраля 2024Спорт

«Просто за то, что они — украинцы». В Германии напали на украинских спортсменов. Один из них убит

В Германии зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Ермакова

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

В Германии на улице зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова, его друг Артем Козаченко находится в реанимации. Об этом в ночь на понедельник, 12 февраля, сообщила Федерация баскетбола Киева.

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Спортсмены приехали на соревнования

Как рассказали в спортивной организации, нападение произошло несколько дней назад в немецком Дюссельдорфе, куда молодые люди прибыли на соревнования. Владимир Ермаков и Артем Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.

Накануне очередного матча на них напали с ножами на улице просто за то, что они – украинцы. Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашими ребятами. К сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации

Федерация баскетбола Киева

Местная полиция уже расследует дело, на месте преступления находились свидетели.

По данным федерации, убитый Владимир Ермаков занимался баскетболом и играл в детских командах Тейваз и 5T.E.A.M.-ДЮСШ-12. В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

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3 февраля 2024

Ранее на украинцев уже нападали в западных странах

Это уже не первый случай нападения на украинцев в странах Запада. Так, в январе прошлого года сообщалось об избиении беременной украинки и ее родственников в польском городе Люблин. По предварительным данным, драка началась после того, как группа людей услышала акцент пострадавших. Два человека подошли к семье и попросили прикурить, после чего стали нецензурно кричать, чтобы члены семьи возвращались на Украину.

В 2022 году беженца с Украины избили в городе Кейзер американского штата Орегон после того, как он поспорил с другим мужчиной о том, являются ли жители его страны нацистами. В 2021 году житель Польши избил украинца до потери сознания за разговор на родном языке. После этого злоумышленник попытался сбежать, однако очевидцы скрутили его и передали полицейским.

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      Марина Совина
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