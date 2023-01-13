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16:04, 13 января 2023Мир

Беременную украинку и ее родственников избили в Польше

На беременную украинку, ее брата и мать напали в Польше из-за акцента
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Dominik Gajda / Agencja Gazeta / Reuters

Беременную украинку и ее родственников избили в польском городе Люблин. По предварительным данным, драка началась после того, как группа людей услышала акцент пострадавших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.

Неизвестные также напали на мать украинки и ее брата-подростка, когда те шли по центру Люблина. Сообщается, что беременной девушке 27 лет, она живет в Польше уже некоторое время, а ее мать Оксана с 13-летним сыном покинули Украину в начале марта прошлого года как беженцы после начала боевых действий.

Как рассказала Оксана, нападение произошло на автобусной остановке. Двое людей подошли к семье и попросили прикурить, после чего те стали нецензурно кричать, чтобы члены семьи возвращались на Украину. Во время драки пострадали еще две женщины, которые встали на защиту подростка — на него первым накинулись преступники.

Представитель воеводского комиссариата полиции Анджей Фийолек сообщил, что стражи порядка уже установили личности подозреваемых и их возраст — это 25- и 30-летние граждане страны.

В ноябре стало известно, что беженца с Украины избили в США после того, как он поспорил с другим мужчиной о нацизме на Украине.

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Виктория Кондратьева
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