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17:02, 3 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии заявили о недопустимости украинизации

Генсек «Грузинской мечты» Каладзе: мы не дадим осуществить украинизацию Грузии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Каха Каладзе

Каха Каладзе. Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Грузинские власти не допустят украинизации Грузии и не позволят пользоваться республикой в интересах иностранных государств. Об этом заявил генсек партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, передает РИА Новости.

«Мы никому не дадим возможность ни снаружи, ни внутри страны использовать Грузию в интересах иностранного государства. Мы не дадим возможность осуществить "украинизацию"», — заявил политик.

Он добавил, что Тбилиси также не позволит осуществить революцию в Грузии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил, что оппозиция на митингах в Тбилиси, несмотря на координированные попытки, потерпела неудачу в попытках воплотить сценарий украинского Майдана.

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