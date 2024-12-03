В Грузии заявили о недопустимости украинизации

Генсек «Грузинской мечты» Каладзе: мы не дадим осуществить украинизацию Грузии

Грузинские власти не допустят украинизации Грузии и не позволят пользоваться республикой в интересах иностранных государств. Об этом заявил генсек партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, передает РИА Новости.

«Мы никому не дадим возможность ни снаружи, ни внутри страны использовать Грузию в интересах иностранного государства. Мы не дадим возможность осуществить "украинизацию"», — заявил политик.

Он добавил, что Тбилиси также не позволит осуществить революцию в Грузии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил, что оппозиция на митингах в Тбилиси, несмотря на координированные попытки, потерпела неудачу в попытках воплотить сценарий украинского Майдана.

