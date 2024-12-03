В Китае заявили о вреде доллара для глобальной стабильности и порядка

Посольство КНР в США: доллар вредит глобальной стабильности и порядку

Официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что доллар вредит глобальной стабильности и порядку, поскольку США используют его как геополитический инструмент. Его слова приводит издание Newsweek.

Дипломат отметил, что Соединенные Штаты используют гегемонию своей валюты для переноса кризисов на другие страны и распространение американской инфляции.

«Они (США) сделали его геополитическим инструментом, который вредит международной экономической и финансовой стабильности, а также подрывает международный порядок», — подчеркнул Лю Пэнъюй.

Он добавил, что в отличие от США БРИКС продвигает экономическое сотрудничество и более инклюзивную и справедливую финансовую систему.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 100 процентов. «Мы требуем от этих стран обязательства, что они не будут ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменила бы могущественный доллар США, в противном случае они столкнутся со 100%-ми тарифами», — заявил политик.