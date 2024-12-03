В Молдавии обнаружили еще один упавший беспилотник

Полиция Молдавии в районе Орхея нашла упавший беспилотник

В районе города Орхей в Молдавии нашли упавший беспилотник. Об этом сообщила полиция республики в своем Telegram-канале.

По данным правоохранителей, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружили на окраине села Подгорены. Отмечается, что информация о происшествии была передана компетентным органам, а район падения беспилотника закрыли для граждан. Кроме того, в полиции отметили, что дрон изучат сотрудники генеральной прокуратуры страны.

«Оргеевские полицейские получили сигнал о беспилотнике, замеченном на окраине Подгорен. Информация была немедленно передана компетентным органам, а район, где упал беспилотник, был закрыт для граждан», — говорится в сообщении полиции Молдавии.

Ранее упавший БПЛА обнаружили в пригороде Кишинева. Местный житель нашел его в районе торгового центра «Порт молл» и «Арены Кишинев».