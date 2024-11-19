В Молдавии сообщили об упавшем в пригороде Кишинева беспилотнике

Полиция Молдавии: в пригороде Кишинева обнаружили упавший беспилотник

В пригороде Кишинева обнаружили упавший беспилотник. Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции (ГИП) Молдавии в своем Telegram-канале.

Правоохранители рассказали, что дрон был найден в районе торгового центра «Порт молл» и «Арены Кишинев». О беспилотнике полицию проинформировал нашедший его гражданин.

«Власти отреагировали незамедлительно, эксперты технико-взрывного отдела Центра технико-криминалистической и судебной экспертизы находятся на месте для комплексного обследования летающего объекта», — уточнили в полиции.

10 ноября полиция Молдавии сообщила об обнаружении двух упавших на территории республики дронов. Они были найдены возле населенных пунктов Новые Боросены и Фырлэдень.