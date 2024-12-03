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04:08, 3 декабря 2024Силовые структуры

В Москве суд оштрафовал итальянца за дискредитацию армии

РИА Новости: в Москве суд оштрафовал итальянца за дискредитацию армии
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Суд в Москве оштрафовал итальянца Эрманно Риццо за дискредитацию армии, сообщает РИА Новости.

В судебных материалах говорится, что мужчина «демонстрировал средства наглядной агитации — радужный флаг с изображением белого голубя с цветком и надписью "Pace" (перевод с итальянского: мир)… который относится к интернациональному движению за мир, распространяемому в Европе». Суд счел, что флаг выражает «негативное отношение к ВС РФ».

Сам Риццо не признал вину. По его словам, его жена является гражданкой РФ, а дома у него есть «разные флаги, с одним из которых он решил погулять и сфотографироваться».

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал комика Данилу Поперечного (признан иноагентом) за дискредитацию российской армии. Комика признали виновным в нарушении части 1 статьи 20.3.3. Кодекса об административных правонарушениях. Штраф составил 50 тысяч рублей.

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