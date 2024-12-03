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06:30, 3 декабря 2024Экономика

В Польше призвали ввести пошлины на один вид продукции из России

В Европарламенте призвали ввести пошлины на российские удобрения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Член Европарламента (ЕП) от Польши Аркадиуш Мулярчик призвал ввести пошлины на удобрения из России и Белоруссии. О необходимости дополнительных рестрикций в отношении этого вида продукции евродепутат заявил в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Страны ЕС, включая Польшу, наводнены дешевыми импортными удобрениями из России и Белоруссии, производимыми с использованием дешевого российского газа, с которыми польские и другие производители удобрений в ЕС не в состоянии конкурировать. Остановка производства удобрений привела к отсутствию спроса на серу со стороны компаний, добывающих серу. В результате польские предприятия (...) вынуждены сокращать свою рабочую силу путем коллективных увольнений», — пишет Мулярчик.

По его мнению, тот факт, что Россия и Украина «извлекают выгоду за счет бизнеса из стран ЕС», включая Польшу, является «неприемлемым».

В связи с этим он просит ЕК ответить на ряд вопросов. «Отслеживает ли Еврокомиссия ситуацию с импортом удобрений в ЕС из России и Беларуси? Рассматривает ли Еврокомиссия вопрос о введении тарифов на удобрения с целью защиты производителей ЕС от недобросовестной конкуренции со стороны России и Беларуси?» — спросил он.

Ранее в Норвегии признали зависимость от России в еще одной сфере — в сфере импорта удобрений. Об этом заявила член норвежского парламента Гюри Мельбю.

«На Россию сейчас приходится треть всего импорта карбамида в ЕС. Поскольку удобрения являются частью глобальной продовольственной безопасности, на них также не распространяются многочисленные санкции, которые в противном случае влияют на российскую экономику и товары. Массовые продажи Россией удобрений в Европу свидетельствуют о явном пробеле в санкционных правилах и о том, что мы заменили зависимость от российского газа зависимостью от российских удобрений», — писала она.

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