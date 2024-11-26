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07:30, 26 ноября 2024Экономика

На Западе признали зависимость от России в еще одной сфере

В парламенте Норвегии указали на пробел в санкциях против России из-за удобрений
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Член норвежского парламента Гюри Мельбю нашла пробел в санкционной политике против России: по ее словам, им является отсутствие достаточных рестрикций Запада против российских удобрений. Обратить внимание на проблему депутат призвала главу МИД Норвегии Эспена Барта Эйде в рамках парламентского запроса к министру. Текст письма Мельбю изучила «Лента.ру».

Со ссылкой на данные Евростата депутат подчеркивает, что Евросоюз (ЕС) импортирует на 48 процентов больше российских азотных удобрений, чем до начала конфликта на Украине.

«На Россию сейчас приходится треть всего импорта карбамида в ЕС. Поскольку удобрения являются частью глобальной продовольственной безопасности, на них также не распространяются многочисленные санкции, которые в противном случае влияют на российскую экономику и товары. Массовые продажи Россией удобрений в Европу свидетельствуют о явном пробеле в санкционных правилах и о том, что мы заменили зависимость от российского газа зависимостью от российских удобрений», — говорится в ее письме.

В связи с этим она задает главе МИД вопрос о возможности снижения импорта. «Рассмотрит ли министр иностранных дел возможность вступления в диалог с ЕС о том, могут ли российские удобрения попасть под действие режима санкций и если да, то каким образом?» — спросила Мельбю.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз хочет ввести санкции против российских спортсменов и церковных деятелей в рамках проекта 15-го пакета санкций. По его словам, Будапешт, будучи текущим председателем Европейского совета, категорически против подобных ограничительных мер против Москвы.

14-й пакет санкций против России был принят Евросоюзом 24 июня. Новые ограничения коснулись транзита российского сжиженного природного газа через европейские порты. В этот санкционный пакет внесли 116 физических и юридических лиц из России и ограничили поставки технологий двойного назначения 61 компании из РФ, Китая, ОАЭ и Турции.

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