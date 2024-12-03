Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:55, 3 декабря 2024Бывший СССР

В Раде пожаловались на признание Африкой современной Украины частью СССР

Нардеп Беленюк: страны Африки считают Украину частью СССР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Страны Африки считают Украину частью СССР, а Россию — правопреемницей Советского Союза и поэтому не очень активно поддерживают Украину. Об этом заявил депутат Верховной Рады Жан Беленюк, комментарий которого приводит пресс-служба Министерства спорта Украины.

По его словам, Украина невовремя начала создавать связи с африканским континентом, поэтому страны глобального Юга не очень активно поддерживают республику. Беленюк отметил, что при этом африканские страны обладают правом голоса на международных платформах, таких как ООН. Он заключил, что Украина продолжит работу над тем, чтобы в Африке ее не воспринимали как расистское и нацистское государство.

Ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что западные страны используют Украину и ее сотрудничество с террористическими организациями для достижения своих геополитических целей в Африке. Также он удивился агрессии со стороны Украины и заявил, что не понимает причину такого отношения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее объявлено военное положение, Минобороны созывает армейских командиров. Что случилось?

      В России примут меры против некачественного импорта

      Telegram оштрафовали в России

      «Монако» захотел купить футболиста ЦСКА

      Звезда «Мстителей» рассказал о шокирующем опыте с отцом

      В Раде пожаловались на признание Африкой современной Украины частью СССР

      Тяжелоатлетке удалось поднять 102 килограмма и установить рекорд России

      Роспотребнадзор оценил риск распространения в стране мутировавшей оспы обезьян

      Россиянке удалили опухоль размером с арбуз

      Мэр российского города попросил не снимать работу коммунальщиков на камеру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше