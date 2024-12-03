Нардеп Беленюк: страны Африки считают Украину частью СССР

Страны Африки считают Украину частью СССР, а Россию — правопреемницей Советского Союза и поэтому не очень активно поддерживают Украину. Об этом заявил депутат Верховной Рады Жан Беленюк, комментарий которого приводит пресс-служба Министерства спорта Украины.

По его словам, Украина невовремя начала создавать связи с африканским континентом, поэтому страны глобального Юга не очень активно поддерживают республику. Беленюк отметил, что при этом африканские страны обладают правом голоса на международных платформах, таких как ООН. Он заключил, что Украина продолжит работу над тем, чтобы в Африке ее не воспринимали как расистское и нацистское государство.

Ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что западные страны используют Украину и ее сотрудничество с террористическими организациями для достижения своих геополитических целей в Африке. Также он удивился агрессии со стороны Украины и заявил, что не понимает причину такого отношения.