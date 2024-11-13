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05:31, 13 ноября 2024Мир

В Мали заявили об использовании Украины Западом

МИД Мали: Запад использует Украину для достижения своих целей в Африке
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Западные страны используют Украину и ее сотрудничество с террористическими организациями для достижения своих геополитических целей в Африке. Об этом РИА Новости заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп.

«Мы убеждены, что Украина, вероятно, является лишь верхушкой айсберга других держав в регионе и за его пределами, использующих саму Украину для достижения геополитических целей в нашем регионе», — сказал министр.

До этого Диоп сказал, что Мали удивлена агрессией со стороны Украины и не понимает причину такого отношения. Он отметил, что Мали никогда не проявляла враждебности к Киеву.

Ранее глава МИД Мали сообщил, что террористические группировки на севере страны подтвердили факт своего сотрудничества с Украиной. Он подчеркнул, что это вызывает серьезную обеспокоенность.

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