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04:21, 13 ноября 2024Мир

В Мали удивились агрессии со стороны Украины

Глава МИД Мали Диоп: агрессия со стороны Украины непонятна
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мали удивлена агрессией со стороны Украины и не понимает причину такого отношения. Об этом заявил министр иностранных дел страны Абдулай Диоп в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что Мали никогда не проявляла враждебности к Киеву. Несмотря на это, Украина превращается в страну-агрессора и сотрудничает с террористами, посетовал Диоп.

Ранее глава МИД Мали сообщил, что террористические группировки на севере страны подтвердили факт своего сотрудничества с Украиной. Он подчеркнул, что это вызывает серьезную обеспокоенность.

В октябре стало известно, что Украина обучала террористов из малийских сепаратистских движений CSP-DPA производству беспилотных летательных аппаратов. Утверждалось, что их сотрудничество началось в ноябре 2023 года. При этом МИД Украины отверг соответствующие обвинения.

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