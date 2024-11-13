Глава МИД Мали Диоп: агрессия со стороны Украины непонятна

Мали удивлена агрессией со стороны Украины и не понимает причину такого отношения. Об этом заявил министр иностранных дел страны Абдулай Диоп в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что Мали никогда не проявляла враждебности к Киеву. Несмотря на это, Украина превращается в страну-агрессора и сотрудничает с террористами, посетовал Диоп.

Ранее глава МИД Мали сообщил, что террористические группировки на севере страны подтвердили факт своего сотрудничества с Украиной. Он подчеркнул, что это вызывает серьезную обеспокоенность.

В октябре стало известно, что Украина обучала террористов из малийских сепаратистских движений CSP-DPA производству беспилотных летательных аппаратов. Утверждалось, что их сотрудничество началось в ноябре 2023 года. При этом МИД Украины отверг соответствующие обвинения.