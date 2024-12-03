В Раде предложили ставить на воинский учет прошедших базовую службу женщин

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона, согласно которому женщин, добровольно прошедших базовую военную службу, будут ставить на воинский учет. Об этом сообщается в Telegram-канале парламента.
В пояснительной записке к проекту закона указано, что женщины, пригодные к прохождению военной службы и изъявившие желание ее пройти, перед направлением будут браться на военный учет призывников, а в дальнейшем на учет военнообязанных. Согласно новому закону о мобилизации, на Украине вместо срочной службы вводится базовая военная служба, которую должны будут пройти граждане от 18 до 25 лет с 1 января 2025 года.
Ранее стало известно, что украинские власти снизят призывной возраст, если конфликт продолжится. Сообщается, что Киев планирует сорвать договоренности о прекращении огня, затянув конфликт.