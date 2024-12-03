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20:07, 3 декабря 2024Бывший СССР

В Раде предложили ставить на воинский учет прошедших базовую службу женщин

Рада приняла проект закона, по которому женщин могут ставить на воинский учет
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона, согласно которому женщин, добровольно прошедших базовую военную службу, будут ставить на воинский учет. Об этом сообщается в Telegram-канале парламента.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что женщины, пригодные к прохождению военной службы и изъявившие желание ее пройти, перед направлением будут браться на военный учет призывников, а в дальнейшем на учет военнообязанных. Согласно новому закону о мобилизации, на Украине вместо срочной службы вводится базовая военная служба, которую должны будут пройти граждане от 18 до 25 лет с 1 января 2025 года.

Ранее стало известно, что украинские власти снизят призывной возраст, если конфликт продолжится. Сообщается, что Киев планирует сорвать договоренности о прекращении огня, затянув конфликт.

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