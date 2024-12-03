«Страна.ua»: власти Украины снизят призывной возраст, если конфликт продолжится

Украинские власти снизят призывной возраст, если конфликт продолжится. О таких планах Киева пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в политических кругах.

По его словам, Киев планирует сорвать договоренности о прекращении огня, затянув конфликт. Если это удастся, то Украине в любом случае придется снизить возраст мобилизации, добавил он.

Кроме того, собеседник издания отметил, что заявления властей страны о нежелании понижать призывной возраст делаются на случай, если конфликт закончится и будут выборы. «А если война продолжится, то возраст мобилизации снизят, найдя сотни причин, чтоб пояснить изменение позиции», — рассказал он.

Ранее отставной немецкий генерал Роланд Картер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит снизить возраст мобилизации до 18 лет. Однако украинский лидер неоднократно высказывался против такого предложения.

